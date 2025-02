Alma E. Muñoz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 28 de febrero de 2025, p. 9

Aunque el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) desaparezca, sus comisionados, al igual que los jueces que concluyan sus encargos en agosto, serán investigados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y si se encuentran irregularidades recibirán sanciones administrativas, y si son penales, se presentará ante el Ministerio Público , afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“A los comisionados del INAI: el que ya se vayan no quiere decir que su gestión en el 23 o el 24 no será revisada; claro que sí, como a cualquier servidor público… No están exentos de la fiscalización de la Secretaría Anticorrupción ni de la ASF”, advirtió en la mañanera.