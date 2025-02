Ahora, indicó, nos quieren imponer una iniciativa que no contempla nuestras demandas centrales, como pensión por años de servicio (28 años para maestras y 30 para los profesores); contar con un sistema de jubilaciones solidario y que los montos de éstas se estimen en salarios mínimos, no en unidades de medida y actualización (UMA) .

Por la mañana, los docentes inconformes instalaron un plantón en las inmediaciones de San Lázaro, el cual prevén levantar este viernes. En entrevista con La Jornada, Yenny Aracely Pérez, secretaria general del magisterio oaxaqueño, afirmó que en la propuesta de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum no se ve reflejado todo lo que se avanzó desde la administración pasada .

Afirmó que la exigencia al gobierno federal es para que se retire esta iniciativa y se instale de inmediato una mesa de negociación con la presidenta Sheinbaum y todos los contingentes de la CNTE. Lo que demandamos es una enmienda de fondo a la Ley del Issste, así como la abrogación total a la Ley Usicamm .

La dirigente también llamó al gobierno federal a que “se escuche al magisterio disidente y de base, porque generalmente hacen caso a los sindicatos charros y a sus líderes, no a los trabajadores de la educación que realmente estamos enfrentando las consecuencias de estas nefastas reformas”.

En tanto, profesores de la región Costa, que acudieron al plantón de San Lázaro, destacaron que hay mucha molestia en el magisterio. No sólo porque se presenta esta iniciativa de forma unilateral, cuando se había acordado un trabajo conjunto, también porque no responde a las demandas planteadas al ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Ni siquiera se menciona el compromiso de ir reduciendo gradualmente los años de servicio para poder aspirar a una jubilación .