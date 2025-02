Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 28 de febrero de 2025, p. 7

En una nueva referencia a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó que su gobierno no aprobará nada que genere desconfianza entre el magisterio nacional.

Al contrario, nuestro objetivo es seguir beneficiándolos , subrayó en la mañanera de ayer a pregunta sobre el tema.

A esa hora, adelantaba que por la tarde habría una reunión de negociaciones entre representantes de los docentes con los titulares de las secretarías de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Educación, Mario Delgado, y el titular del Issste, Martí Batres.

No hay necesidad de movilizaciones; no vamos a aprobar nada que ellos (los mentores) perciban como que estamos afectando el desarrollo de su vida profesional y laboral , subrayó la jefa del Ejecutivo federal.

Indicó que la reforma tiene sobre todo dos objetivos: que los trabajadores de confianza del sector público, que son quienes más altos salarios tienen –entre ellos la propia Presidenta–, aporten cuotas bajo la base de las compensaciones que reciben para mejorar los servicios de salud del Issste, lo que no impactaría en los empleados de base.