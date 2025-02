E

l jazz es música de minorías, por supuesto. Pero habrá que decir nuevamente que ésta es una enorme minoría. No es difícil observar que en todo México los jazzófilos han ido creciendo paulatinamente a través de los años. Sin prisa, pero sin pausa. Y por fortuna, manteniéndose al margen de las grandes masas y de la dictadura del mercado.

En gran medida, todo esto se lo debemos a la radio, a los programas radiofónicos especializados en jazz que circulan en los 31 estados del país y en la Ciudad de México. Con producciones que oscilan entre lo meramente aceptable y la total excelencia, la radio en México ha logrado que el jazz sea parte de nuestra realidad cotidiana y que se mantenga ahí con extraordinaria salud.

Uno de los muchos protagonistas de esta gesta es Octavio Echávarri, a quien conocimos un buen rato como encargado de prensa en los conciertos de Chick Corea, John Scofield, Mike Stern, Antonio Sánchez y un muy amplio etcétera. Después lo vimos trabajando con Eugenio Toussaint, Enrique Nery y Héctor Infanzón.

Ya en radio, ha circulado por Órbita, Bizarro FM, Horizonte Jazz y MVS Radio, donde produjo y condujo (junto con Chalí Mercado) Live Jazz, un estupendo programa nocturno que extendió por más de cinco años. Además, Octavio ha escrito también algunas reseñas en El Economista, El Financiero y Music Life.

Pero hablemos de radio. No mucho después de terminar el ciclo de Live Jazz en MVS Radio, Octavio llevó este programa a las nubes en diferentes niveles, hasta que desde hace dos años instaló una versión podcast en dos estaciones virtuales: Radioactiva Tx (lunes a las 16 horas) y Conexión Dispersa (martes a las 21 horas).

Pero el maestro tenía todavía más planes.

“Yo quería hacer una estación con música 24 horas al día –nos platica Echávarri–, con jazz hecho en México. Ése era mi objetivo; empecé a trabajar con las canciones y con las identificaciones. Pero no sabía lo que implicaba todo eso. Para mí era muy sencillo: pues si ya tengo las canciones, las voy a subir. Pero no es tan sencillo, hay que tener una plataforma para soportar ahí tu estación. Y además tu material debe tener cierto nivel de calidad, estar en alta definición, estar en mp3, para que tenga una buena calidad la transmisión. Pero Marco Delgado, de Radioactiva Tx, me echó la mano, me prestó su plataforma, y el primero de diciembre de 2024 se lanzó oficialmente Live Jazz Radio en el Festival de Jazz de Polanco. Transmitimos ininterrumpidamente jazz hecho en México, las 24 horas del día los siete días de la semana. No hay programas, sólo música continua.”