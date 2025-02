M

ientras en los Manuscritos de economía y filosofía (MEF) Mx acepta la economía política burguesa como reporte verdadero de la economía CPL, en El capital (EC) se presenta una teoría económica (TE) crítica alternativa a la TE burguesa. La búsqueda de una explicación de este cambio en Marx llevó a los coautores a convertir el proyecto original al plasmado en el libro How is Critical Economic Theory Possible? (Brill, 2022). Esto lo narra Kis (único sobreviviente de los tres coautores) en su prefacio. Dice que marxistas de todo tipo tomaron el subtítulo de El capital ( Crítica de la economía política, CEP), de manera seria, pero desequilibrada: como respuestas no estándar a las preguntas estándar de la TE. Las críticas no marxistas a EC partieron de la misma postura. No vieron que EC criticaba la TE burguesa también a un nivel filosófico (FSF). Algunos marxistas de los años 20 habían llamado la atención a esta crítica más profunda y los marxistas críticos de los años 60 siguieron sus pasos al descubrir los MEF junto con trabajos de Gramsci, Korsch y Lukács, pero consideraron irrelevante el contenido económico de EC para su mensaje crítico. Añade que ellos pudieron reconocer los aspectos FSF de la CEP de Marx (Mx), pues partieron de la antropología filosófica marxiana (AFM) y de su FSF de la historia, y no ignoraron los contenidos económicos de EC. Adoptaron la intención de EC de ser tanto una teoría económica crítica (TEC) que diera respuestas no estándar a preguntas estándar, y también planteara preguntas no estándar. Llegamos a ver EC como una teoría del sistema capitalista (CPL) a dos niveles: convencional y crítico que mostraba que la visión convencional de la economía CPL era errónea no sólo por sus afirmaciones falsas, sino de una manera fundamental: en la TE burguesa la ganancia era el fruto de la inversión en capital, es decir en una cosa –cuando en realidad es la plusvalía producida por el trabajo, por la agencia humana. Los economistas burgueses veían el CPL como la forma natural de la organización económica, sujeta a leyes eternas, inmodificables. Mx sostenía que la apropiación del excedente por el CPL es posible por la relación entre el propietario de los medios de producción y el obrero que no posee nada, excepto su fuerza de trabajo (FT). Como relación social, el CPL es un artefacto creado históricamente por la interacción humana. La TEC es crítica porque sugiere que el CPL puede y debe superarse; fue creado históricamente y es reemplazable por un sistema social basado en la cooperación voluntaria de productores libres e iguales. La TEC es crítica aunque la visión de sus miembros no lo sea. Mx quiere que EC explique lo que el CPL realmente es y cómo funciona y, al mismo tiempo, explique por qué a los participantes en el mismo, su naturaleza y funcionamiento les parece diferente. Una ciencia positiva del CPL que, además, explique su falta de transparencia. Para Mx el que el CPL tenga orígenes históricos no es suficiente evidencia de la posibilidad de que sea transformado en una asociación de productores libres y asociados. Esto depende de que: 1) sea concebible una organización moderna orientada al cambio dinámico, en la cual todas las personas puedan controlar tanto sus vidas como la vida comunal; y 2) haya un camino que lleve del CPL a esa organización. Contestar estas preguntas requiere no sólo de la FSF, sino también de las ciencias sociales empíricas. Aunque Mx no desarrolló una visión detallada de la organización de la sociedad comunista (CMN), sus sugerencias esbozan una visión marxiana de la economía CMN: los productores asociados no dependerían del mercado para determinar los objetivos de producción y su distribución sectorial; serían capaces de determinar directamente el conjunto de bienes necesitados y calcular en términos de trabajo los costos de producir el conjunto requerido; regularían la economía mediante un plan racional.