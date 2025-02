Tercer acto: después de la decisión de las famiglias políticas en la Cámara de Senadores (obvio que por mayoría de Morena y asociados), a la presidenta nacional de ese movimiento , Luisa María Alcalde (más atenta en afiliar a 10 millones de personas a su organización política, que en meter orden en sus bancadas en el Legislativo) se le ocurrió la brillante idea de anunciar que, en congruencia con la propuesta de la presidenta Sheinbaum sobre nepotismo y no relección, nuestra agrupación no presentará propuestas de familiares en las elecciones locales de 2025 en Durango y Veracruz . También, dijo, se promoverán cambios a los estatutos para que esta medida sea aplicable para el proceso electoral de 2027 .

o que es la solidez partidaria y lo fácil que sus integrantes se ponen de acuerdo: la mayoría calificada la tiene Morena y asociados, de tal suerte que no habría pretexto para modificar las reformas constitucionales promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum… Salvo que ellas toquen los intereses de las famiglias políticas que forman parte de ese movimiento, como en el notorio caso de la Monreal, la Salgado, la Velasco y algunas otras que acumulan décadas succionando la ubre pública y construyendo sus respectivos cotos de poder. Así, dicen los mafiosi, el clan vive mejor.

Y en el vodevil hagan lo que quieran, cada cual por su parte , las famiglias políticas impusieron su voluntad, reivindicaron sus intereses y fortalecieron sus cotos de poder, mientras la iniciativa presidencial fue trasquilada y desdeñada, y, como es costumbre, a la dirigente partidaria la agarraron papando moscas, de tal suerte que de nada sirve la mayoría calificada si de todas maneras van a proceder como se les pegue la gana, siempre en defensa de las tradiciones . Solo hay que recordar lo sucedido en el extinto PRD. Entonces, síganle, que tarde que temprano terminarán igual.

Como acostumbra, la primera en enseñar el cobre fue la famiglia Monreal: uno de sus integrantes, Saúl, senador de la República, en términos llanos dijo que la iniciativa presidencial le vale, porque por supuesto yo sí aspiro a ser candidato en 2027 a la gubernatura de Zacatecas (ahora administrada por su hermano David; Ricardo ya la ocupó; de hecho no la ha soltado, que para eso están los carnales y los cuates), y fue más allá: el que respira, aspira; lo he dicho siempre y lo reitero públicamente: si el pueblo lo decide!; voy a esperar los tiempos .

También está el caso del senador Félix Salgado Macedonio: también en 2027, su hija Evelyn concluye su mandato como gobernadora de Guerrero y él está listo para sucederla. “¡Lo que diga el pueblo… la Constitución permite… que pregunten en Guerrero ¿no es lo que el pueblo diga? Está mal que lo diga, porque suena a vituperio, pero soy el candidateable con más conocimiento y porcentaje de aceptación de todos los que encuestan y de todos los partidos; soy el de más alta calificación; si a mí Morena me dice no vas, no voy; así de simple, aunque ande en 80 puntos; estoy con Claudia Sheinbaum, pero honradamente entraríamos en una contradicción: si vamos a respetar lo que el pueblo diga o no… entonces, lo que el pueblo diga”.

Y en la misma danza están Manuel Velasco y sus pupilos y pupilas, como la senadora por el Verde Ruth González Silva, esposa del actual gobernador, quien por una casualidad concluye su mandato en 2027.

Las rebanadas del pastel

