Afp, Sputnik, Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 28 de febrero de 2025, p. 24

Tel Aviv., La intención de Israel de mantenerse por tiempo indefinido del corredor de Filadelfia (Saladino para los palestinos y egipcios), como se solicitó en el alto el fuego con Hamas, amenaza la frágil tregua que se mantiene en el enclave, de acuerdo con una declaración que se envió ayer a periodistas israelíes. No abandonaremos el Corredor de Filadelfia. No permitiremos que los asesinos de Hamas vuelvan a recorrer nuestras fronteras con camionetas y armas, y no permitiremos que se rearmen mediante el contrabando , afirmó un oficial israelí que habló en condición de anonimato, y sostuvo que el grupo islamita utilizó la ruta para introducir armas de contrabando en Gaza.

Por separado, el ministro de Defensa, Israel Katz, señaló en una reunión con líderes locales que vio túneles que se adentran en la frontera, durante una visita reciente al corredor, sin proporcionar evidencia ni detalles de los planes de Tel Aviv. De momento no hubo comentarios sobre los pasadizos por parte de Egipto, que se opone a cualquier presencia israelí en el lado del enclave palestino con el que colinda su territorio.

El vocero de la organización, Abd al Latif al Qanou, indicó antier en una entrevista con el medio de comunicación catarí Al-Araby: Hamas está dispuesto a una prórroga basada en las líneas rojas establecidas: el fin de la guerra, una retirada israelí total, un acuerdo respetable de intercambio de prisioneros y el comienzo del proceso de reconstrucción en Gaza .

Las negociaciones entre Israel y el movimiento de resistencia islámica sobre la segunda fase del alto el fuego en Gaza comenzaron en El Cairo, informó Egipto, lo que evitó que se vinieran abajo antes de que este sábado expire la primera fase del acuerdo.