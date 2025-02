Ap, Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 28 de febrero de 2025, p. 23

Washington. El primer ministro británico, Keir Starmer, aplaudió los esfuerzos del presidente estadunidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra de tres años de Rusia contra Ucrania, al reunirse con el mandatario ayer en la Casa Blanca, pero aseguró que no puede tratarse de una paz que recompense al agresor . El magnate señaló que cree que su par ruso, Vladimir Putin, cumplirá su palabra y no presionará para reiniciar la guerra si se alcanza un eventual acuerdo de paz.

Starmer sostuvo que la conflagración no debe terminar proporcionando ningún tipo de ganancia inesperada para Moscú. No puede ser una paz que recompense al agresor (...) La historia debe estar del lado del pacificador, no del invasor , afirmó el premier en rueda de prensa acompañado de Trump.

El viaje de Starmer a Washington, unos días después de la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, refleja la preocupación europea porque el agresivo impulso del gobernante estadunidense por encontrar una solución a la confrontación bélica le lleve a entregar demasiado al jefe del Kremlin.

No se ha cedido nada a nadie , aseveró el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. (Trump) está haciendo el trabajo de un diplomático .

Se espera que hoy el magnate y el presidente ucranio, Volodymir Zelensky, firmen un acuerdo que daría a Estados Unidos acceso a los minerales críticos de Ucrania, necesarios para las industrias aeroespacial, de defensa y nuclear.