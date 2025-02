Ap

Periódico La Jornada

Viernes 28 de febrero de 2025, p. 21

Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó ayer un renovado gabinete, tras las sucesivas renuncias y ceses que derivaron del inédito consejo de ministros televisado que mostró divisiones internas hace casi un mes.

La vicepresidenta, Francia Márquez, fue separada del ministerio de la Igualdad, que lideraba en simultáneo desde que entró en vigencia en 2023. Horas antes, Márquez advirtió en una carta pública que su vida corre peligro por denunciar la corrupción y hacer críticas sobre el gobierno.

Márquez, primera afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia, fue una de las voces que repudió la designación de dos altos funcionarios y la creciente violencia del país, durante la reunión ministerial televisada que mostró las tensiones en el gobierno.

Vicepresidenta teme por su vida