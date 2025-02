Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 28 de febrero de 2025, p. 7

Una historia de amor propio es la que se desarrolla en la obra Toto & Pez, donde se enfatizan mensajes en torno a la valentía, la identidad, las pasiones y las vocaciones de vida.

El montaje escrito y dirigido por Luis Eduardo Yee, el cual tendrá una segunda temporada a partir de marzo en el Centro Cultural Helénico, busca entablar un diálogo con las pequeñas audiencias, pero a la vez, que sea gozoso para jóvenes y adultos.

Assira Abbate, quien encarna a Toto explicó que la finalidad es divertir y conmover a las familias con la historia de un ave que no disfruta volar, pero sueña con ser poeta. Es una obra que habla de lo que cada quien es, de lo que la sociedad nos dice que tenemos que ser, de lo que deseamos y no decimos, y de lo que sucede cuando hacemos lo que queremos .

Se trata de un pajarito que no quiere serlo, pero desea ser poeta; es como cuando los hijos se quieren dedicar a algo que los padres no permiten o quieren. En escena, somos cinco actores interpretando a aves; soy Toto quien siente no pertenecer a su entorno y tiene a un amigo llamado Pez (Paula Watson), quien es el mejor polluelo, vuela superbien, es audaz y le encanta ser ave .

El eje de la historia, contó Abbate, gira en torno a un ave que ama ver el cielo, pensar el aire, imaginar el vuelo. Le gusta observar. Y eso crea problemas con los demás, ya que las aves están hechas para volar. Y la parvada lo juzga. Lo tachan de débil, miedoso, tonto, pero éste no tiene nada de tonto, sólo es un pájaro diferente que sueña con palabras y poemas.