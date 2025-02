▲ El fundador del grupo vasco Skalariak hará el concierto junto con La Rude Band y The Kluba. Foto cortesía Brian Thunder

Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Viernes 28 de febrero de 2025, p. 6

Se cumplen 30 años desde la fundación del grupo vasco Skalariak, ocurrido en octubre de 1994. Por tal motivo, el fundador de la banda, Juantxo Skalari, hará un concierto Skalari30AK, 30 Años de Kalle, juntando dos de las formaciones musicales históricas: La Rude Band y The Kluba. Además tendrá varios colaboraciones muy cercanas y afines a la familia skalari. Un concierto emotivo e irrepetible en todo el globo, en dos localizaciones también especiales para la celebración del 30 aniversario, la cita será este primero de marzo en El Gran Recinto en Tlalnepantla.

En entrevista con La Jornada el músico vasco dijo que en estos 30 años que lleva reivindicando todo este movimiento que ha catapultado al ska, el rocksteady o el reggae a lo largo de los más de 55 años de historia del género musical del ska: El mensaje de la combatividad que recibe la sociedad de la música creo que hoy día hay otra percepción diferente que en la década de los años 90. Me preocupa la juventud porque la información que recibe es muy sesgada. La gente actualmente recibe muchas comunicaciones y no se preocupa por informarse por la veracidad de las que llegan por medio de TikTok, o las redes sociales. La gente da por hecho muchísimas cosas y se está perdiendo un poco la libertad de pensamiento .

Continuando con su reflexión Juantxo agrega: por eso intento transmitir en las letras de mis canciones algo que invite a la reflexión, tengo una hija que es adolescente, a través de ella, me doy cuenta de todas estas cosas, de cómo las redes sociales intentan manipular y los jóvenes no tienen estas herramientas para luchar contra esto, precisamente porque tienen una información muy directa de las redes sociales y el Internet y es muy difícil ver cuál es la fuente verdadera. Esto cobra relevancia hoy día por el nivel de la ultraderecha, que está ganando muchos adeptos y lo hace con la manipulación, no solamente está pasando en Europa, sino en muchos lugares del mundo .

Tras liderar Skalariak durante más de 13 años y recorrer el mundo realizando cientos de conciertos entre Europa y Latinoamérica, Juantxo funda el proyecto experimental The Kluba, donde fusiona el ska con el rockabilly (skabilly) y ya en la pasada década junto a la Rude Band, sigue estando en plena forma. Manteniendo el espíritu Skalari y el sello identitario que lo caracteriza.