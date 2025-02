El actor conoció a Arakawa, quien supuestamente nació en Hawái a principios de los años 60, en un gimnasio de California, donde ella trabajaba a tiempo parcial mientras seguía una carrera de música clásica, según The New York Times.

No se sospecha que haya sido un crimen, pero aún no se ha determinado la causa de la muerte de la pareja. La policía tiene previsto celebrar una conferencia de prensa cuando se conozcan más detalles.

No he celebrado una rueda de prensa para anunciar mi retirada, pero sí, no voy a actuar más , dijo a Reuters en 2008. Realmente no quiero hacerlo más .

En cambio, la estrella de Royal Tenenbaums se dedicó a escribir y publicó su primer libro, Wake of the Perdido Star, en 1999. Le siguieron otras cuatro novelas, incluida Payback at Morning Peak.

Carrera exitosa

Arakawa tuvo una carrera exitosa por mérito propio y se formó como pianista clásica. Además de su talento musical, la esposa de Hackman también ayudó a diseñar su casa en Santa Fe, que apareció en Architectural Digest en abril de 1990.

Arakawa no tenía presencia en las redes sociales y nunca concedió entrevistas. Donde vivimos, en Santa Fe, puedes llevar tu propia vida y no preocuparte por los últimos chismes , declaró el actor al Irish Independent .

Sin embargo, el actor ofreció a los fanáticos una pequeña mirada a su vida familiar en 2020 cuando le dijo a Empire que él y su esposa veían regularmente devedés que Arakawa alquilaba.