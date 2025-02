Su segunda estatuilla se la llevó dos décadas después por su interpretación del sheriff Little Bill Daggett en Sin perdón (1992), de Clint Eastwood.

Los cuerpos del actor de 95 años, la pianista clásica Betsy Arakawa, de 63 años, y uno de sus perros fueron encontrados el miércoles por un par de trabajadores de mantenimiento y luego alertaron a la policía, diciéndoles que no habían visto a los propietarios en aproximadamente dos semanas. Dos perros más fueron encontrados vivos y en buenas condiciones.

A pesar de las especulaciones anteriores, la policía informó que no había señales evidentes de una fuga de gas , además espera los resultados de la autopsia para determinar las causas de los fallecimientos.

El sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, dijo inicialmente que no se sospechaba de ningún crimen, aunque una declaración jurada de una orden de registro dictaminó desde entonces que sus muertes fueron lo suficientemente sospechosas como para requerir una mayor investigación.

Francis Ford Coppola, quien lo dirigió en Conversación secreta (1974), describió este jueves aHackman como un gran artista, inspirador y magnífico en su trabajo y complejidad .

Familia disfuncional

Intenso e instintivo. Nunca una nota falsa , expresó el actor y director Clint Eastwood en un comunicado en la revista Variety. También era un querido amigo que extrañaremos mucho , agregó Eastwood.

Hackman nació el 30 de enero de 1930 en Illinois durante el periodo de la Gran Depresión. Venía de una familia rota: su padre se fue cuando tenía 13 años y su madre falleció en un incendio.

También pasó por un periodo amargo de servicio en la Marina de Estados Unidos, a la que se unió a los 16 años, mintiendo sobre su edad. El actor utilizaría luego su turbulenta historia personal para dar vida a sus personajes.

Las familias disfuncionales han engendrado una cantidad de muy buenos actores , admitió Hackman en una entrevista a The Guardian en 2002.

Hackman debutó en la actuación relativamente tarde y sólo logró llamar la atención con más de 30 años.

Tras su inscripción en el Pasadena Playhouse en California al final de los años cincuenta, una leyenda de Hollywood relató que él y su entonces compañero de estudios Dustin Hoffman fueron votados como aquellos con menos probabilidad de alcanzar el éxito .

Sin la bendición del atractivo físico, Hackman se valió de su talento y versatilidad, asumiendo una serie de papeles duros y ofreciendo interpretaciones reflexivas.

Yo quería actuar, pero estaba convencido de que los actores debían ser apuestos. Eso vino de los días en que Errol Flynn era mi ídolo. Salía de un teatro y me asustaba al mirarme en un espejo porque no me parecía a Flynn , dijo Hackman en una ocasión.

Continuó trabajando más allá de sus 70 años, protagonizando The Heist y The Royal Tenenbaums en 2001. Este último papel le merecería su tercer Globo de Oro, antes del anuncio de su retiro en 2008.