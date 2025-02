Me devasta saber que cualquiera con quien he trabajado no se haya sentido respetado y valorado como profesional, pero más importante aún, como persona, y a cualquiera que se haya sentido de otra manera, lo siento , dijo Tucker en una declaración proporcionada por su publicista. Quiero que sepan que estoy comprometido a asegurarme de que todos con quienes interactúo continúen sintiendo que los respeto y me importan como seres humanos .

Cuando las acusaciones contra Tucker se hicieron públicas a finales del mes pasado, el pateador –cinco veces All-Pro– emitió una declaración diciendo que nunca ha recibido quejas de un terapeuta de masaje ni se le ha dicho que no es bienvenido en un spa u otro lugar de negocios.

En la declaración del miércoles, calificó las acusaciones de impactantes y desgarradoras .

Mantengo que no actué de manera inapropiada en ningún momento antes, durante o después de una sesión de tratamiento profesional de masajes ni nunca se me ha dicho que no soy bienvenido en ningún proveedor de terapia. Estas afirmaciones simplemente no son ciertas , sostuvo Tucker.