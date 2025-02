“Estas personas pueden convocar a título personal lo que quieran, pero a nombre de la federación de atletismo no pueden hacerlo porque yo soy el presidente y tengo el reconocimiento por parte de las autoridades correspondientes, no sé por qué lo hacen.

Asimismo, indicó que su cargo está avalado por la World Athletics y el Comité Olímpico Mexicano (COM), y que, hasta el momento, la Conade, actualmente presidida por el ex clavadista Rommel Pacheco, no ha lanzado ninguna convocatoria para realizar elecciones en la FMAA.

Al menos durante mi administración no tengo ningún conocimiento sobre esa supuesta deuda, es falso, y quienes lo están difundiendo hablan sin ser miembros de la federación, oficialmente yo no tengo ninguna notificación al respecto , mencionó.

Para ser miembro de una asociación civil, hay procedimientos estatutarios que se deben seguir y creo que estas personas no lo han hecho como para que puedan ostentarse en un cargo que no les corresponde, si ellos sueñan que están ahí, sus razones tendrán, no sé de cuál fumaron para afirmar tales cosas, yo no me distraigo en aclaraciones, sigo trabajando en lo que me compete.

Consideró que estas controversias no afectan el desempeño de los deportistas de cara a sus próximas competencias, toda vez que “ellos saben perfectamente que todo esto es mentira, la comunidad atlética me conoce, sabe lo que estoy haciendo y que los eventos que hacemos son de carácter serio y transparente.

Las autoridades deportivas estatales y municipales reconocen a nuestra federación y a su presidente, lo que ellos digan no creo que confunda a los atletas.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Benítez busca apoderarse de la FMAA. En agosto de 2017 realizó una asamblea ficti-cia donde supuestamente fue elegido nuevo presidente de la FMAA; sin embargo, este acto en su momento fue desconocido por la Conade, el COM y la World Athletics.

Anteriormente también intentó que este último organismo desconociera a Lozano, luego de estar en la cárcel 22 días en 2016, al ser acusado de peculado por el entonces titular de la Conade, Alfredo Castillo, por el desvío de más de 4 millones de pesos. Llegó a un acuerdo y fue liberado en 2017.

Conade pide transparencia

En tanto, la Conade emitió ayer un comunicado de prensa en el que informó que “el proceso de reconocimiento de federaciones deportivas se encuentra en análisis y en proceso de definición, conforme a los requisitos legales establecidos en la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Hasta el momento, no se ha otorgado reconocimiento a ninguna federación, ya que este procedimiento sigue en curso y dentro del plazo legal vigente, que vence el 31 de marzo de 2025.