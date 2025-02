Agregaron que el inmueble no cuenta con estacionamiento y desconocen que existan las manifestaciones de demolición y de construcción.

Los quejosos señalaron que se trata de una obra irregular porque en redes sociales, en una página electrónica, en el parque Tlacoquemécatl y en un tianguis de la zona se difunde propaganda de los servicios que ofrecerá, a pesar de que no se ha realizado la publicitación vecinal.

Marco Hernández, habitante de Santa Cruz Atoyac, advirtió que no se permitirá la operación de la funeraria porque no hay transparencia; desconocemos por qué hace 14 años se negó la autorización para que se habilitara como funeraria y ahora, con el cambio de la administración, inician trabajos que no son menores .

Comentó que se incrementarán los problemas de movilidad las 24 horas, llegarán franeleros y la zona será insegura.