El comité evaluador del Legislativo concluyó ayer el proceso de insaculación alrededor de la 6:00 de la mañana, que inició a las 22:00 horas del miércoles, en el que quedaron desiertas candidaturas para tres cargos al no haber aspirantes registrados para ellos: uno para jueza civil especializada en extinción de dominio y dos para jueces de lo familiar en adopción nacional e internacional.

Al someter el punto a votación del pleno, pese a no estar considerado un debate por no tratarse de un dictamen”, el panista Andrés Atayde y la priísta Tania Larios propiciaron una discusión en la que calificaron el proceso de un fraude .