N

uestra reforma judicial será comprensible o será nada. Hace falta una didáctica profusa y cálida sobre las transformaciones constitucionales de fondo. Transparentar el vocabulario, evidenciar su historia, entender los protagonismos y consolidar otra justicia en manos de los pueblos. Contra la información falsa y el poder monopólico de los medios de comunicación que sustentan la guerra cultural de la extrema derecha. La comunicación es un campo de batalla donde se libran luchas por la hegemonía y la dominación simbólica. Nos urge una legislación igualitarista, con ética nueva que tribute a la revolución de la conciencia.

No tenemos en la Constitución una jerarquía jurídico-político profunda que habilite a los pueblos para la defensa de su identidad comunicacional de clase y para exorcizarse de la infiltración ideológico-burguesa del conglomerado mediático hegemónico. Como si no estuviese suficientemente claro el peligro que representa la ofensiva de las burguesías en todo el mundo. Como si no hubiésemos tenido muestras suficientes de la injusticia que representa el enmudecimiento de los pueblos y el costo de los engaños mediáticos contra las culturas. ¿Qué esperamos para elevar a categoría principal de justicia social el derecho a organizarse comunicacionalmente, con soberanía tecnológica, semántica y política? Necesitamos una legislación obediente a la Cuarta Transformación.

No tenemos inmersa en las garantías individuales y colectivas, la revolución comunicacional de las conciencias y la justicia semiótica salvaguarda independentista y revolucionaria de la 4T comunicacional. Como si no hubiese un arsenal mundial de contribuciones para el debate sobre la justicia de los pueblos que anhelan un derecho nuevo y fundamental a la comunicación. La Unesco, desde el Informe MacBride, ha abordado los temas de comunicación y legislación, especialmente en el contexto de los derechos humanos, la diversidad cultural y la libertad de expresión. El monopolio en la comunicación amenaza la democracia misma, porque limita la diversidad de opiniones y la capacidad de los ciudadanos de formarse un juicio propio.

En la convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones exige el derecho soberano de los Estados a formular y aplicar sus políticas culturales y medidas para proteger y promover la diversidad de las expresiones (2005). En la Declaración de Windhoek sobre el desarrollo de una prensa libre, independiente y pluralista (1991) insta a los países a legislar para asegurar la pluralidad de voces en los medios (1994). En la Declaración de París sobre la libertad de expresión y la democracia reafirma a la libertad de expresión como pilar de la democracia que debe estar protegida por legislaciones adecuadas (2011).