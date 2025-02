Alma E. Muñoz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 27 de febrero de 2025, p. 11

Ante las movilizaciones de maestros en rechazo a la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que si se tiene que modificar algún escrito para que quede totalmente claro, que se haga .

Señaló que a lo mejor hay mala información o no está perfectamente bien redactada la ley para que se entienda que no es para disminuir pensiones ni aplicar descuentos a los docentes ni a los trabajadores de base del Estado, sino para que los servidores públicos de confianza destinen 2 por ciento de la compensación que reciben –adicional a su salario– para fortalecer a la institución. Entonces, añadió en la mañanera del pueblo, hay que fortalecerlo y explicarlo .

Apertura al diálogo

La mandataria expresó su apertura al diálogo con todos los sectores de docentes y aseguró que no sólo con el sindicato de maestros hay comunicación. Hay diálogo con la CNTE, incluso yo me he reunido dos veces ya con ellos .

Planteó que después de que esta reforma pudiera aprobarse haya una segunda modificación para otorgar mejores pensiones –como piden los maestros–, pero tenemos que revisar muy bien los recursos, para que no se ofrezca algo que después no se pueda cumplir .