Además, en noviembre del año pasado, la instancia de justicia morenista concluyó el proceso de expulsión de 10 integrantes que fueron candidatos del PT o el PVEM en municipios de Hidalgo, y definió que no respetaron los documentos internos del partido al participar con otras fuerzas políticas.

Para los comicios de junio, que definirán presidencias municipales, el PT abrió las puertas a los morenistas que no sean tomados en cuenta en Veracruz, donde no se formalizó una alianza entre ambos partidos. En entrevista con La Jornada publicada el 4 de febrero, el integrante de la dirigencia nacional del PT, Benjamín Robles, sostuvo que aunque tienen buenas candidaturas , no descartan que morenistas busquen participar con ellos.