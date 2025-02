La mandataria destacó que en el asunto de El Mayo la discusión no debe centrarse en si alguien está defendiendo a una persona o no, porque no es el caso; lo que estamos planteando es que todo debe ser en el marco de la ley. Nosotros buscamos siempre en el marco de la Constitución y de las leyes, y buscamos siempre cumplir con todo ello .

Subrayó que su administración trabaja para evitar el tráfico de drogas, en particular el fentanilo.

No queremos que llegue el fentanilo a Estados Unidos, a México y a ningún lugar de manera ilegal. Buscamos que disminuyan los homicidios y todos los delitos de alto impacto en el país, y en eso trabajamos todos los días; el tema es cuál es el marco constitucional en el que nos movemos.

A pregunta sobre la propuesta del PAN de establecer cadena perpetua a servidores públicos que tengan nexos con el narcotráfico, reviró que los panistas tienen cola que les pisen .

Cuando se le comentó que la oposición ha insistido en que hay fotografías en las que se ve a personas de Morena con los abogados de Zambada, la mandataria reiteró que su gobierno no establece relaciones de contubernio con nadie.

“En mi caso, por ejemplo, me he tomado decenas de miles de fotografías, y la verdad es que uno no pregunta: ‘¿quién eres? ¿Qué no eres? Vas caminando, vas a una reunión, si alguien se acerca, se toma una foto, te tomas la fotografía, pero eso no quiere decir que haya una relación con el personaje, con la persona ésta o las personas éstas”.

Mientras que a la propuesta del dirigente del PRI, Alejandro Moreno (Alito), de crear la figura del zar antidrogas, la Presidenta respondió con cierto sarcasmo: “tenemos un gran gabinete de seguridad, ¿para qué queremos un zar?”