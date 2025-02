M

orena comienza a pagar la errada decisión de su directiva de abrir las puertas de par en par para que por ellas se colaran, sin trabas, todo tipo de bichos retorcidos, vividores de la política, representantes de intereses ajenos al concepto original de un partido del pueblo y para el pueblo. Cada día se escuchan más fuerte las voces condenatorias, dentro de las mismas filas de esa organización, por el sucio proceder de impresentables como Ricardo Monreal, Adán Augusto López Hernández y pandillas asociadas.

El caso más reciente, que no el único, es el relativo a la iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidenta Sheinbaum al Legislativo (ley contra el nepotismo en cargos públicos y cancelar la relección inmediata), la cual originalmente fijaba 2027 para su entrada en vigor. Pero los morenistas en el Senado, con Adán Augusto a la cabeza, acordaron con los siempre vividores y extorsionadores del Partido Verde (te hablan Manuel Velasco) modificar dicha fecha y llevarla a 2030, siempre con las elecciones intermedias en la cabeza (renovación del Legislativo y 15 gubernaturas en juego).

Se aprobó dicha modificación y del Senado pasa a la Cámara de Diputados, donde la otra pandilla, con Ricardo Monreal a la cabeza, hará lo propio (su hermano Saúl, uno de quienes aprobaron la ley contra el nepotismo, ya se anotó para suceder a su otro carnal, David, en la gubernatura de Zacatecas), sobre todo porque el ahora diputado tiene una parentela igual de numerosa que de permanentemente incrustada en la ubre pública, de la que mama desde hace décadas.

La presidenta Sheinbaum habló de todo esto: no sé si la razón de los otros partidos (para modificar la fecha original) tenga que ver con el gobernador de San Luis Potosí (con pretensiones de imponer a su esposa para sucederlo en el cargo), (pero) no creo que el pueblo, ni de SLP, ni de ningún estado de la República, ni de la Ciudad de México, le guste que se deje como candidato a un familiar. Si presentamos la propuesta fue justamente por eso. Entonces, si alguien pretende dejar a un familiar o que uno de ellos sea el candidato, lo va a ver muy mal la gente, ni siquiera el movimiento al que pertenecemos o la Presidenta de la República. No creo que sea una buena idea, ¿no?

Aún así, la mandataria intentó maniobrar: “más allá de decir ‘no se aprobó exactamente igual’, bueno, es lo que se pudo, la política también es eso, y a partir de 2030 queda establecido. Ahora, ¿qué esperamos todos los mexicanos? Pues que en 2027 no haya familiares que se presenten como candidatos. Y si se llegan a presentar, no creo les vaya muy bien. ¿Quién va a sancionar? Pues el pueblo. No se va a ver muy bien el partido que vaya a postular a un familiar”.