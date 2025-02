A

noche trascendió que la presidenta Claudia Sheinbaum y los expendedores de gasolina llegaron a un acuerdo para estabilizar durante seis meses el precio de la gasolina regular en 24 pesos el litro.

Haciéndole al loco

Trump está resucitando la teoría del loco que popularizó uno de sus antecesores, el presidente Reagan. Si actuaba como enajenado, los países con los que negociaba no sabrían a qué atenerse: podía no suceder nada o podía atacarlos con una bomba atómica. Trump utiliza aranceles como bombas. Primero dijo que castigaría a México y Canadá prácticamente el mismo día que tomara posesión, pero no lo hizo. Puso plazo de un mes que venció el 4 de febrero y no ocurrió nada. Estableció otro que debería expirar en marzo, pero ayer volvió a cambiar de opinión y renovó su amenaza hasta abril. También ha variado la cuantía de los aranceles, de 15 a 25 por ciento. Sus amagos le han ido reportando ganancias. Canadá tomó medidas para reforzar su frontera para combatir el tráfico de fentanilo y México –entre otras acciones– ha movilizado a 10 mil guardias para reforzar la línea divisoria.

Negociación crucial

El equipo de seguridad mexicano se reunirá hoy en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio. Antes hubo contactos por teléfono con miras a ir suavizando el camino. El funcionario trumpista que tiene a su cargo la diplomacia se ha referido en el pasado a la influencia de las bandas de narcotraficantes sobre algunos funcionarios del gobierno mexicano. La reunión es crucial.

Nepotismo bueno, nepotismo malo

Según Ricardo Monreal, hay un nepotismo bueno y otro malo. El de su familia es bueno porque no es en realidad –dice–, ya que los Monreal han sido electos por voto popular. El fue gobernador de Zacatecas, su hermano David heredó el cargo y un tercer brother, Saúl, aspira a sucederlos. Para ese fin, fue necesario dar una torcida a la iniciativa antinepotismo de la presidenta Sheinbaum. Propuso que entrara en vigor en las elecciones de 2027, pero Morena y el Verde se aliaron para que se aplique –si es que llega a suceder– hasta 2030. ¿Y cuál es el nepotismo malo? Por inferencia, el de los empleados del Poder Judicial. La reforma que se hizo a la Constitución, por la que votó Ricardo, tuvo como fin combatir la corrupción y el nepotismo. Las redes familiares, se dijo, ocupan más de 60 por ciento de la nómina.