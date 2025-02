Afp, Xinhua y The Independent

▲ El presidente de EU, Donald Trump, y el premier de Israel, Benjamin Netanyahu, en imagen del video creado con inteligencia artificial. Foto tomada de Truth Social

Muchos usuarios cuestionaron si las cuentas del presidente no habían sido hackeadas, pero no hubo ninguna retractación. La agencia Afp no encontró evidencias de que el video haya sido publicado antes en Internet, aunque una de las escenas (de Trump y Netanyahu bebiendo al borde de la piscina) se parece a otra imagen generada por IA que empezó a circular a principios de febrero.

Tras la publicación del video, Hamas acusó a Trump de ignorar las causas reales del sufrimiento de Gaza, principalmente la actual ocupación israelí .

Trump reproduce ideas que no toman en cuenta la cultura y los intereses del pueblo palestino , aseguró el Bassem Naim, miembro del buró político del grupo de resistencia islámica, y agregó que la reconstrucción de la franja sería irrelevante sin poner fin a lo que describió como la prisión abierta impuesta por Israel.