Juan Pablo Duch

Periódico La Jornada

Jueves 27 de febrero de 2025, p. 23

Moscú. El canciller ruso, Serguei Lavrov, calificó ayer de palabras vacías las conversaciones sobre el eventual envío de tropas extranjeras de interposición a Ucrania, por parte de Francia, Gran Bretaña y otros países europeos miembros de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), en el supuesto de que Moscú y Kiev acepten declarar un alto el fuego.

Las conversaciones sobre el despliegue de ciertas tropas de paz (en Ucrania) son palabras vacías , afirmó el jefe de la diplomacia rusa en Doha, la capital catarí, y opinó que los países europeos impulsan con espíritu beligerante una política irremediablemente anticuada y fracasada hacia Ucrania .

Lavrov considera que las propuestas más recientes de Francia y Gran Bretaña tienen como propósito seguir echando leña al fuego del conflicto y detener cualquier intento de apaciguarlo .

En relación con lo dicho hace poco por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de que el Kremlin podría aceptar tropas extranjeras en Ucrania, Lavrov subrayó: nadie lo consultó con Rusia , que se opone enfáticamente a esa posibilidad.

El ministro ruso de Relaciones Exteriores llamó tramposa la iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, de mandar tropas de paz a Ucrania y sólo después discutir la cuestión territorial. Rusia, aseveró, no puede aceptar un acuerdo cuya única finalidad es rearmar a Ucrania .

Para Lavrov hay que eliminar las causas principales del conflicto, que no se debe a la ausencia de tropas de paz, sino a la intención de la OTAN de atraer a Ucrania para crear en su territorio una infraestructura militar dirigida contra Rusia y socavar los derechos de la población de origen ruso .

Las noticias que llegan de Kiev apuntan a que Ucrania y Estados Unidos elaboraron ya una variante final de un acuerdo consensuado para destinar beneficios por la explotación de los recursos naturales ucranios a un fondo de inversión común.