Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 27 de febrero de 2025, p. 27

Tecámac, Méx., Unas 70 viviendas se han visto afectadas con fracturas estructurales debido a un hundimiento en el subsuelo de la comunidad San Pedro Atzompa, municipio de Tecámac, donde se han formado grandes grietas.

Ante el peligro que esto representa, pobladores de San Pedro Atzompa solicitaron a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo mexiquense y a autoridades municipales que expertos hagan estudios y se determine la gravedad del fenómeno.

Desde hace años, los colonos comenzaron a ver daños en sus casas, pero recientemente éstos se incrementaron. Primero observaron inclinaciones dentro de sus predios, aberturas en patios y luego en muros, techos y pisos.

Los vecinos calculan que las rajaduras formadas en el subsuelo alcanzan hasta un metro de profundidad y 30 centímetros de ancho. Una de las zonas más afectada se ubica entre las avenidas 16 de Septiembre y Hermenegildo Galeana.

Angélica Servín Torres, habitante de San Pedro Atzompa, empezó a detectar fisuras y huecos en su comedor, cocina, sala, recámaras, baños y patio. Con el paso de los años, el patrimonio de toda su vida se convirtió en un lugar inhabitable.

Vino hace poco protección civil y me dijo que tenía que desalojar, ¿pero a dónde me voy? Los daños se comenzaron a notar hace como siete años, y ya hay inclinación de mi vivienda. Desde hace cuatro años hemos metido peticiones en el municipio y no nos han hecho caso , señaló.

La señora Crispina, otra de las afectadas, afirmó que los estragos en su casa se han incrementado de 2020 a la fecha. Entre más le queremos rellenar, más se abre. Las autoridades no nos hacen caso y no nos dan una solución, si se va a componer o podemos vender. De las fisuras salen víboras , expuso.

Guadalupe Flores Acevedo, otra lugareña, expuso que ella y su familia viven en la incertidumbre, por no saber qué tan riesgosos o graves son los daños en su morada.

La grieta la hemos ido rellenado con piedra, cascajo; se nos alzó un pedazo del piso, ya una vez hasta nos caímos ahí porque no se puede pasar y tuvimos que medioarreglarle , apuntó.

Queremos que venga alguien que sepa, y que nos diga qué riesgos corremos. La casa es el patrimonio que uno ha trabajado toda la vida y ya está toda agrietada, nos da miedo vivir aquí , expresó.

Benjamín Montoya Estévez, director de desarrollo urbano y vivienda de Tecámac, reconoció que San Pedro Atzompa registra un hundimiento diferencial que afecta a unas 60 hectáreas.

Detalló que se le conoce a este fenómeno como subsidencia, que se define como hundimiento progresivo de la superficie del terreno como consecuencia de trabajos de minería, colapso de cavidades subterráneas, extracción de agua o de petróleo, o desecación .

Descartó que se trate de una falla geológica, y estimó que la situación pudo iniciar en la década de 1980 a causa de sobreexplotacion de los mantos acuíferos, ya que esa zona era parte del lago de Xaltocan.