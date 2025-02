Mireya Cuéllar

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 27 de febrero de 2025, p. 26

Mexicali, BC., La presencia de partículas PM2.5 y PM10 flotando en el ambiente tienen a Mexicali en alerta. Durante 18 días de diciembre pasado se activaron una o más fases de contingencia ambiental (con la recomendación de cerrar puertas y ventanas y quedarse en casa) porque la calidad del aire era muy mala o extremadamente mala .

El resto de los días sólo fue mala y dos días aceptable . La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Smads) y el municipio deben avisar diariamente a la población cuál es la calidad del aire que se respira y las medidas a tomar en caso de contingencia .

Las partículas, sobre todo las PM2.5, son tan pequeñas que las mucosas no consiguen retenerlas y van directamente al torrente sanguíneo; las PM10 son un poco más grandes (de 10 micrómetros o menos) y pueden ser polvo, partículas metálicas u hollín.

Aunado a la orografía de la ciudad –ubicada en medio de una zona desértica, ocho metros bajo el nivel del mar– provoca que en invierno la contaminación permanezca más tiempo (por la condensación); además, hay grandes tolvaneras, fiestas con cuetes y tormentas de arena.

Aunque durante 69 días de 2024 Mexicali rebasó el límite máximo permisible en el ambiente (según la norma oficial mexicana) de material particulado PM2.5 y 120 días las concentraciones de PM10 estuvieron por arriba del límite de 60 microgramos cúbicos, la capital del estado no es la ciudad más contaminada del mundo , aclaró la titular de la Smads, Mónica Vega Aguirre.

Sí es una de las 10 ciudades del país que enfrenta grandes retos en materia ambiental, reconoció la funcionaria, y esta temporada invernal la contaminación está sobre la mesa porque hoy tenemos alertas y, por primera vez, hay un plan de contingencia. Además, en enero de 2024 el gobierno federal publicó una nueva norma, lo que genera que más días del año se rebase el límite establecido.

“Lo que no se mide, no lo puedes mejorar. No queremos generar un caos –con las alertas por contaminación a partir de las cuatro estaciones de monitoreo de bajo costo que funcionan en Mexicali–, sino una cultura.

El propósito del plan de contingencia es que la gente tome las medidas necesarias para proteger su salud ¡hay que revisar cómo está la calidad del aire para saber si sales a correr!, de la misma manera que miras el pronóstico del clima antes de viajar , recomendó Ve-ga Aguirre.

La población sabe que durante el invierno la contaminación se dispara, pero no siempre hubo una política de seguimiento a la calidad del aire. “Durante la administración de Jaime Bonilla (2019-2021), el medio ambiente estuvo subordinado a la Secretaría de Economía.