Jueves 27 de febrero de 2025, p. 7

El director estadunidense James Mangold ha tenido una carrera tan variada que ha dirigido desde cintas de personajes de cómics hasta comedias románticas. Su reciente trabajo Un completo desconocido, cinta biográfica de Bob Dylan, es una de las favoritas en varios rubros para la próxima entrega de los Oscar.

El año pasado, Mangold tuvo que tomar una decisión: ¿filmaría, editaría y estrenaría una cinta sobre Dylan, encarnado por Timothée Chalamet, en tan sólo ocho meses? ¿O estudiaría minuciosamente la edición durante ese periodo y dejaría la película en un estante hasta una fecha de estreno ambigua, en algún momento a fines de 2025.

Mangold cuenta: preferí actuar con rapidez en lugar de permitir lo que ocurre cuando se tiene demasiado tiempo para una película: toda la gente que ha invertido dinero en ella empieza a preocuparse por si va a funcionar, duda y se lamenta... Yo les habría dado ocho meses más para preocuparse .

Fue una decisión inteligente. Un completo desconocido se estrenó en Estados Unidos en diciembre y el mes pasado en Reino Unido con una recaudación de taquilla sólida y elogios de la crítica porque explora un periodo específico en la vida del músico ganador del Premio Nobel: cuando llegó por primera vez a Nueva York siendo un joven de 20 años, desaliñado y con el pelo alborotado, una guitarra marca Martin y un montón de números folk desconcertantes. A partir de ahí, pasando por el impacto incendiario de Dylan en una escena folk floreciente y su compleja relación con Joan Baez, Mangold nos lleva hasta el Newport Folk Festival, en 1965, el momento en que el cantante cambió la guitarra acústica por la eléctrica y causó un gran alboroto.

La película compite por ocho premios, incluidos los de mejor película, mejor director, mejor actor y mejor actor de reparto. Mientras tanto, sucedió la espectacular implosión del musical Emilia Pérez por sus polémicas en las pasadas semanas cruciales de la campaña de premios como la nueva favorita.

A lo largo de sus 30 años detrás de la cámara, Mangold ha dominado el arte de hacer que sus distintivas visiones pasen a la acción (y siempre conservando el corte final) dentro de una máquina que se ha vuelto cada vez más indiferente a los directores. He evitado hacer películas en las que siento que no puedo hacer lo que quiero , asegura el cineasta de 61 años. Con una película a gran escala, en particular, pongo a prueba al estudio. Les presento mis ambiciones muy claramente al principio y, o las aceptan, o pueden buscar en otra parte .

Mangold estudió cine en el Instituto de Artes de California, donde fue asesorado por el grandioso cineasta Miloš Forman, y trabajó brevemente en Disney antes de debutar en el largometraje con la película independiente Heavy de 1995, protagonizada por Liv Tyler. Siguieron Tierra de policías (1997), drama estelar sobre agentes corruptos protagonizado por Robert De Niro y Sylvester Stallone; Kate & Leopold (2001), comedia romántica de fantasía protagonizada por Meg Ryan como una soltera que viaja en el tiempo, e Identidad (2003) un misterio de asesinato protagonizado por John Cusack. Y la más audaz: Logan, de 2017, filme de cómics convertido en western en la que Wolverine, el héroe de los X-Men interpretado por Hugh Jackman, se reinventó como un vagabundo depresivo. Recaudó más de 500 millones de dólares en la taquilla mundial y le valió a una postulación al Oscar a mejor guion adaptado. Pero Mangold sólo pudo hacerlo después de tomar algunas decisiones comerciales muy inteligentes.

“Insistí tanto en que Logan fuera clasificada R no porque quisiera violencia, lenguaje o desnudez, sino porque quería tener el control de mi propia película”, afirma. “¿Qué es lo primero que sabe el departamento de marketing de un gran estudio si una película es clasificada R? Saben que no pueden promoverla entre niños menores a 13 años. No pueden hacer acuerdos para vender juguetes. Y si quiero una escena de diálogo de seis minutos entre Patrick Stewart y Hugh Jackman que un niño promedio de 12 años con trastorno por déficit de atención e hiperactividad nunca tendría la paciencia de ver… bueno, ahora no hay niños de 12 años en el cine”.