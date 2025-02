Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 27 de febrero de 2025, p. a12

El canal TUDN, de Televisa, grabó sin su consentimiento a dos aficionados de Pumas durante un partido para editar y difundir un video donde se mofa de ellos por sus gestos y aspecto físico, lo cual desató ciberacoso contra ambos seguidores.

Nos sentimos agraviados pues nos grabaron sin nuestro consentimiento y en el video sobrepusieron diálogos que son denigrantes. Hemos sido víctimas de burlas por todo esto. Amigos, vecinos y gente en redes sociales se mofan aho-ra de nosotros por el video (editado) , dijo Cristian, uno de los aficionados que aparece en las imágenes difundidas por Televisa.

En el video, grabado durante el clásico capitalino entre Pumas y América, la televisora se burla de ciertos gestos y ademanes que hace Cristian. La cápsula fue transmitida tanto por señal de televisión como en redes sociales, donde se hizo viral.

Cristian señaló que la mofa es aún más hiriente, pues tiene un problema de la vista por el cual debe entrecerrar los ojos para poder enfocar mejor en lugares con un exceso de luz.

Tengo un problema en la córnea. Hace tiempo tenía hipermetropía y astigmatismo. Me operaron, pero por ciertas situaciones quedé mal. Mi córnea quedó dañada, ahora ya no me pueden volver a intervenir. En lugares con mucha luz artificial me cuesta enfocar, por eso hago esos gestos , detalló.

Cristian y Alejandra, quienes aparecen en el video, también lamentaron que la televisora utiliza-ra su imagen para recrear la his-toria de una pareja, cuando desconocen si la relación entre ellos es sólo de amigos.

Exigen disculpas