AFP y De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 27 de febrero de 2025, p. a11

Los entrenadores de las selecciones nacionales de futbol de México, Javier Vasco Aguirre, y Canadá, Jesse Marsch, se expresaron ayer en contra de algu-nas de las más polémicas posiciones del presidente Donald Trump, como su intento por cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América , así como su deseo de que el país de la hoja de arce se convierta en el estado 51 de Estados Unidos.

Marsch, de nacionalidad estadunidense, y El Vasco Aguirre realizaron estos comenta-rios en Inglewood (en las afue-ras de Los Ángeles) durante el día de atención a medios para las finales de la Liga de Naciones de la Concacaf, que se disputarán del 20 al 23 de marzo.

Aunque en un principio El Vasco no quiso ahondar mucho en el tema, aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a los mexicanos que radican en Estados Unidos.

“No quisiera entrar en un terreno que no me compete y no es motivo de esta reunión, hay que centrarse en lo deportivo, pero siempre el mensaje es de agradecimiento por todo su apoyo.