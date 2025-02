Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Jueves 27 de febrero de 2025, p. a11

El beisbol mexicano ha cambiado tanto en un siglo. Es como si los hombres que se barrían en los senderos, los que subían al montículo y pegaban con el bate fueran distintos, no sólo porque su aspecto era coherente con su era, con esos uniformes que parecían pijamas, sino porque parecían moldeados con otra materia. Eso pensaba hace unos días Alfredo Zurdo Ortiz a propósito del centenario que cumplió la Liga Mexicana de Beisbol este 24 de febrero y que anoche festejó a lo grande en el parque de diversiones Aztlán, en la tercera sección de Chapultepec.

Un siglo se dice fácil desde que seis equipos iniciaron la historia de la pelota caliente en un torneo nacional y de manera regulada. Se jugaba distinto , dice el Zurdo, uno de los peloteros cuya imagen recibió a los invitados en la velada en Chapultepec.

El Zurdo Ortiz, veracruzano y franco como la gente de su tierra, Medellín de Bravo, habla del pasado consciente de que en la actualidad los códigos han cambiado. Tiene autoridad y se refleja en su marca histórica de 255 juegos ganados en 26 temporadas, que lo ubican en el tercer lugar de lanzadores históricos.

Antes no jugábamos como amiguitos , cuenta quien también se ubica en el quinto puesto histórico de blanqueadas con 51 partidos.

“Había que dar pelotazos cuando era necesario. El mánager te decía: pégale a fulano y zutano o te multo , y de verdad que uno tenía que hacerlo”, recuerda.

Había una lógica que quizás resulta difícil de entender en estos días –en los que se privilegia la cortesía y el juego limpio, conceptos que hacen más civilizado en deporte–, pero que fueron parte de la picardía amateur que tenían los deportes de antes, cuando aún no formaban parte de la gran industria de entretenimiento de masas.