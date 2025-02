D

e la arcaica y cochambrosa cocina de los descendientes de Gustavo Sáenz de Sicilia, fundador del Partido Fascista Mexicano en 1922, aparecen hoy recetas que intentan, como hace 100 años, detener las políticas de la Revolución Mexicana. Los ingredientes son los mismos: entreguismo, discurso de odio, racismo, repudio a los migrantes, políticas reaccionarias y linchamiento a quien piense distinto, entre otros, a los que se suman expresiones más recientes como símbolos nazis y el intento por abolir derechos alcanzados.

Más allá de las preferencias políticas y los repudios partidistas, ¿quién podría estar de acuerdo en que se emule el saludo nazi?, ¿a quién le parece buena idea repetir aquel símbolo ritual de culto a Adolfo Hitler con el que se declararó, de manera hasta religiosa, lealtad al führer? ¿Quién podría defender una conducta de este tipo? El saludo ¡heil, Hitler! representa la comisión de una serie de crímenes que durante la primera mitad del siglo XX laceraron a la humanidad. Significa el intento de exterminio del pueblo judío y la intención de un grupo por dominar el orbe bajo principios de superioridad racial. Hoy heridas nuevas son provocadas sobre aquellas cicatrices viejas.

Hace apenas unos días el representante de la ultraderecha mexicana, Eduardo Verástegui, miembro de una familia de caciques en Tamaulipas, alguna vez actor de telenovelas y cantante meloso en un trío masculino, mismo personaje que tanto aparecía brindando con una copa de vino tinto en el avión que usaba Peña Nieto, como en un póster recostado sin más prenda para tapar su desnudez que un cachorro de león, emuló el saludo nazi ¡heil, Hitler! durante la convención ultraderechista celebrada en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Washington, Estados Unidos. No es el único, también Elon Musk, tras la rendición de protesta de Donald Trump, y Steve Bannon en la misma CPAC, saludaron como lo hacían las tropas nazis a Hitler.