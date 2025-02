U

n proceso enrarecido se ha iniciado. A la expectativa, los aspirantes a ingresar al bachillerato durante el próximo ciclo escolar. La Presidenta tomó la importante decisión de eliminar el examen de ingreso al bachillerato público aplicado durante muchos años. El escenario es variopinto: demanda creciente de estudiantes, la mayoría adolescentes de alrededor de 15 años; aunada a ofertas, con planes de estudio distintos, en un número considerable de instituciones incomunicadas y con recursos disparejos, entre las que destacan la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). En fin, una impresionante maraña a la que se enfrenta el estudiantado.

En la mañanera se ha escuchado en más de una ocasión que el examen de selección se suprime por contradecir el derecho universal de la educación, por ser injusto, discriminatorio, molesto e innecesario; en pocas palabras, por atentar contra el espíritu del artículo tercero constitucional. Hasta ahí, el discurso de la Cuarta Transformación (4T) tiene coherencia, pero posteriormente se torna ambiguo. La confusión aparece, pues la eliminación de la selección y los rechazados resulta ser parcial, subsiste en las dos instituciones más antiguas de México, las más reconocidas y con mayores recursos, mismas que, a la la fecha, han sido las más solicitadas por el estudiantado: la UNAM y el IPN.

En la mañanera del lunes 17 de febrero escuché claramente, como si lo que se dijo fuera lo natural, que el examen subsistirá en la UNAM y en el IPN; en cada una de las instituciones por motivos distintos: en la universidad por ser autónoma, en tanto que en el politécnico porque tiene criterios propios, aunque no autonomía. ¿Por qué se justifica el examen de selección en algunos casos y en otros no?, será una de tantas preguntas que formulen los jóvenes aspirantes. ¿Será que para la UNAM y el IPN no aplica aquello de que el examen contradice el derecho universal de la educación? ¿Por qué someter al estudiantado y al pueblo a tan enloquecedor doble discurso?

Lo cierto es que, ante la decisión gubernamental, los directivos del Politécnico y la Universidad Nacional cerraron filas y anunciaron la aplicación de un examen compartido de selección. El IPN, a pesar de depender del gobierno, y la UNAM sin dar vista al Consejo Universitario. Por el momento, en este importante asunto educativo, el IPN y la UNAM, al transitar en dirección contraria, se colocaron a la zaga de los cambios; y por lo anterior, a mediano y largo plazos, podrá disminuir su preferencia ante los ojos de la población estudiantil y general. ¡Vaya uso de la autonomía universitaria! ¡Vaya criterios propios y reglamentación politécnica! Es de sabios rectificar. Aplaudo, por el momento, eso sí, que la UNAM ofertará más plazas de bachillerato en el próximo curso. Por otro lado, será bueno que los politécnicos recuerden el sentido popular que motivó al general Lázaro Cárdenas del Río para fundar, con carácter nacional, el IPN; significación popular a todas luces contraria a la práctica selectiva y de rechazo que perversamente se introdujo algún día en las aulas del Politécnico.