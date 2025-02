Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de febrero de 2025, p. 12

La disputa Morena-PT en la Cámara de Diputados escaló ayer, con la sesión solemne donde la bancada mayoritaria permitió el uso de la tribuna al presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos, Rachid Talbi el Alami, e invitó al embajador Abdelfattah Lebbar, a quienes los petistas llamaron genocidas del pueblo saharaui.

Incluso, la diputada Margarita García acusó presuntos sobornos para organizar la sesión porque, dijo, en contraste Morena no permitió el ingreso de la embajadora de Palestina, Nadya R. H. Rasheed, a finales de enero pasado.

Y soltó: ¿Y por qué no se le permitió la entrada? ¿Será porque no les ha invitado a borracheras? ¿Será porque no les invitó viajes? Por favor, compañeros y compañeras de la 4T, no seamos incongruentes. ¡Lo que no tiene lógica suena metálico!

Como parte de su rechazo a la presencia de Lebbar y El Alami, el PT desplegó tres mantas al pie de la tribuna, justo al frente de las curules donde ambos fueron ubicados para el desarrollo de la sesión. Sahara Occidental libre y ¡Sahara libre ya! , se leía en las mantas que, relataron diputados del PT, provocó la sorna de la delegación marroquí.

Una diputada les soltó: ¡No me intimidan! ¡Yo estoy en mi país!