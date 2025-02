Lilian Hernández Osorio

Miércoles 26 de febrero de 2025

La noche del lunes, la asamblea de alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM determinó iniciar un paro de 48 horas debido a que las autoridades universitarias no han atendido sus demandas de protocolos de seguridad, pues el personal sindicalizado de vigilancia no sólo es prepotente con los estudiantes e impide el acceso a quienes no muestran su credencial, sino porque los mismos empleados incumplen el contrato colectivo al no vestir el uniforme obligatorio ni portar su identificación de trabajador.

La representación de la dirección de esta facultad informó a los estudiantes que pedirán a la delegación sindical que hable con los trabajadores para que usen el uniforme que nosotros les proporcionamos, porque sabemos que no lo usan y eso está mal , por lo que solicitaron una semana de prórroga para cumplir la demanda estudiantil.

El acuerdo de los alumnos inconformes fue levantar el paro hoy en la noche, pero existe el riesgo de que continúe, debido a la falta de respuesta de las autoridades. Este diario solicitó al Stunam una postura al respecto, pero hasta el cierre de la edición no contestó.