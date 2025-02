E. Olivares, A.Muñoz, A. Becerril y G. Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de febrero de 2025, p. 6

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que corresponde aclarar la afiliación a Morena de Miguel Ángel Yunes a quienes desde el Senado lo propusieron. Ayer, en esta Cámara el ex panista formalizó su integración al grupo parlamentario guinda.

A una nueva pregunta sobre el tema en la mañanera de ayer, en particular a las versiones de que desde círculos morenistas en Veracruz apuntan a que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador se dirija a su hijo Andrés López Beltrán, secretario de Organización del partido guinda, para decirle que no está bien lo que estás haciendo , la mandataria reviró:

Que yo sepa, fue el Senado el que hizo la afiliación, no fue el secretario de Organización.

Descartó de nuevo pronunciarse sobre la afiliación del ex panista. No me corresponde a mí porque ya no participo directamente en el partido .

Durante la sesión de ayer del Senado se leyó el oficio que el controvertido ex panista remitió a la mesa directiva, en la que da cuenta de su determinación de pasar a las filas del grupo mayoritario, con el que ha trabajado prácticamente desde el inicio de la legislatura, en septiembre del año pasado, cuando fue posible aprobar la reforma judicial, con su voto.