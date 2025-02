Detalló que el proceso lleva ocho años para Miguel Ángel, el Z-40, y 11 años para su hermano, el Z-42. Han estado echando para atrás las audiencias con el argumento de que no son ellos, que son otros, cuando tenemos todos los procedimientos con las fotografías con los datos finales . Eso nos ha convertido, declaró, en un territorio de una evidencia que es vergonzosa .

El fiscal también reveló que jueces han retrasado extradiciones hasta por 11 años, a pesar de que la Ley de Extradiciones de México establece un máximo de 45 días, con razonamientos y las excusas más absurdas y desproporcionadas , como han hecho con los ex líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.

Consultado sobre la situación de El Mayo, el fiscal manifestó que de acuerdo con la Convención de Viena, el capo tiene acompañamiento consular permanente.

“No hay excepción ni para bien ni para mal… Y esa persona, como tantas otras en Estados Unidos que cometen delitos, siempre tienen el acompañamiento de los consulados. Es una obligación.”

Precisó que la dependencia a su cargo inició el procedimiento de extradición ante Estados Unidos, para esta persona que había salido del país en contra de su voluntad , así como por los delitos de secuestro y transporte ilegal, cometidos en México.

Gertz Manero agregó que va para un año de esos hechos y de acuerdo con la estructura jurídica estadunidense todavía no tenemos la primera audiencia de fondo.

Eso es francamente preocupante, porque es donde vamos a conocer con toda precisión cuáles son las acusaciones y cuáles son las defensas. Ahí es donde ya la presencia y el acompañamiento de las autoridades consulares es una obligación de acuerdo con este tratado, que es multilateral.

Subrayó que no sólo presentaron el procedimiento de inmediato, sino que en diciembre del año pasado, el Departamento de Estado reconoció que ya lo tenían. No obstante, aseveró que no han hecho la solicitud ante la administración de Donald Trump.