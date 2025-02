Lilian Hernández y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de febrero de 2025, p. 4

Frente a las presiones externas y coyunturas que giran en torno a los próximos comicios, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, presentó el decálogo para defender sus sentencias y actuación en las votaciones para renovar ese poder.

El Tribunal Electoral está por encima de cualquier situación o vicisitud momentánea o política. La independencia judicial es la piedra angular de nuestra labor y es nuestra responsabilidad protegerla con determinación . Añadió que están obligados a juzgar por encima de intereses políticos.

Tras hacer un llamado a los integrantes de este órgano colegiado a trabajar de manera coordinada, regidos por el deber y sin añoranzas al pasado, enunció el decálogo.

El TEPJF es la última instancia en materia electoral en México; es el órgano especializado en material electoral del PJF; el amparo no procede en materia electoral; los procesos electorales no se suspenden con un amparo; la SCJN conoce solamente de acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales; no existe disputa competencial con ninguna autoridad jurisdiccional; todo proceso electoral está compuesto por etapas e impera el principio de definitividad; el TEPJF no está subordinado a ninguna autoridad jurisdiccional, ni de ninguna índole; nuestras competencias y facultades no son cuestiones de interpretación o discrecionalidad, están establecidas como un mandato constitucional y convencional y, el sistema electoral mexicano garantiza elecciones libres, auténticas, periódicas y democráticas.