e lo sagrado y lo telúrico, o viceversa. Finalmente –desde un principio– lo mismo. De ello, en voces tan distintas como entre sí armonizadas, hablan los respectivos libros de un hondureño y una costarricense, catracho y tica, Dennis Ávila Vargas y Paola Valverde Alier, por lo demás pareja: Los excesos milenarios, premiado en Salamanca, España, con el Pilar Fernández Labrador, y editado por la diputación correspondiente, y Yesca para el fuego, publicado por Perro Azul en San José, lamento por la muerte del padre no menos que celebración de su vida y goce por la llegada de los hijos y la continuidad de la existencia.

Gracias a Francisco Trejo llegaron a mis manos los dos títulos, el primero breve, el segundo no tanto, que no obstante resguardar cada cual su pertinente originalidad no tienen por qué negar su parentesco.

Ávila, quien aspira a la sonrisa de un buscador / cuando ha encontrado su visión , apunta: Sentir es un pacto ligado a la respiración. / Sentir es llenar de pájaros el cuerpo. // Dejamos a un lado números y agendas. / Palpamos un río. // Es el poder de la montaña. / Vivir otras vidas, perder los pasos. / Sólo hay un sendero: el fondo de uno mismo .