▲ Friedrich Merz no se ha enterado de que el globalismo neoliberal ya feneció. Foto Xinhua

Vale la pena señalar que el voto juvenil –es decir, la dinámica demográfica de la próxima elección– favorece a AfD/Die Linke. En el video de Radar Geopolítico resalté la importancia geofinanciera de BlackRock en Alemania (https://bit.ly/439oyh9), que maneja mínimamente 50 por ciento de todas las acciones de su Bolsa de Valores (https://bit.ly/41wrzH9): el gigabanco global con un manejo de activos de 11.6 billones de dólares (trillones en anglosajón; https://bit.ly/4gVGHSX), del que es mandamás el polémico jázaro Larry Fink, de 72 años, y de quien fue su ejecutivo Friedrich Merz, de 69 años.

Thomas Fazi, de UnHerd, comenta que Alemania es el “primer país dirigido por un funcionario (¡mega-sic!) de BlackRock (https://bit.ly/3Xkc1UB)”. Merz, un megacapitalista –que no oculta en su libro Atreverse a ser más capitalista (https://bit.ly/3QAG2LU) y prominente “Hombre de Davos: Cómo los multimillonarios devoraron al mundo (https://bit.ly/41uY9sR)”–, se encamina a formar una aburrida coalición con el SPD que se antoja muy frágil y comete el pecado capital de no tomar en cuenta su derrota militar frente a Rusia en Ucrania, cuyas reverberaciones los alcanzarán más temprano que tarde. Merz no se ha enterado que el globalismo neoliberal hace mucho que feneció.

