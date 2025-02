L

a costosa –en muchos sentidos– reforma judicial, según ha repetido Morena mil veces, tiene dos propósitos fundamentales: combatir la corrupción y el nepotismo. Ha denunciado la venalidad de jueces, magistrados y ministros, así como las redes familiares que ocupan alrededor de 60 por ciento del personal del Poder Judicial. ¿Cómo explicar que ahora Morena y su aliado el Verde Ecologista se han unido para dar un revés a la iniciativa antinepotismo de la presidenta Sheinbaum? No estará vigente en las elecciones de 2027, sino hasta el muy lejano 2030. Para entonces habrá campaña presidencial y probablemente el o la candidata de Morena no querrá mover el tema por conveniencia política. La presidenta Sheinbaum debería enviar al congelador el giro nepotista que están dando a su iniciativa y enviar otra, más radical incluso. Los principales enemigos de la 4T no están en la menguada oposición, sino en sus propias filias.

Trump: gold cards de 5 mdd

Cinco millones de dólares por una gold card que confiera el derecho de residencia y un camino a la ciudadanía no es un precio que asuste a los mafiosos del mundo. En otra de sus descabelladas ideas, el presidente Trump anuncia un programa migratorio para la gente pudiente. ¿Incluso los oligarcas rusos de no muy buena fama?, se le preguntó. No tienen problema , dijo. En otras palabras, Trump está contra la migración de gente pobre, aunque sea trabajadora y honrada, pero no hace el feo a los millonarios. Vamos a ponerle un precio a esa tarjeta de alrededor de 5 millones de dólares, y eso les va a dar privilegios de tarjeta verde , agregó, refiriéndose a los permisos que actualmente se emiten a los extranjeros que quieren trabajar en su país. Harán fila los solicitantes mexicanos.

Apresan a pez gordo del zedillismo

Eduardo Fernández, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estaba en Miami cuando le dieron el pitazo de que iba a ser detenido en relación con una denuncia de Televisa en su contra. Se amedrentó y trató de huir al paraíso fiscal de Andorra, pero se topó con trámites migratorios. Optó por escapar hacia España, pero la Interpol dio aviso a las autoridades locales y fue detenido al bajar del avión. Su defensa solicitó llevar el proceso en su casa, pero no le fue permitido porque podría intentar huir otra vez. El funcionario bancario de todas las confianzas del ex presidente Zedillo está acusado de extorsión por Televisa. Exigía 250 millones de pesos. Es un cochinero que probablemente embarrará a varios personajes del zedillismo.