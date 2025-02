David Brooks y Jim Cason / III y última

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de febrero de 2025, p. 21

Immokalee. Lucas Benitez, cofundador de la Coalición de Trabajadores de Immokalee, organización de derechos humanos que durante más de 30 años ha transformado los campos de este país, degusta unos chilaquiles con huevo y cecina mientras cuenta un poco de su historia y su visión a La Jornada.

Salió de su natal Tierra Caliente, en Guerrero, y fue viaje directo de México a Immokalee, esa fue la primera tierra que pisé aquí . Resume: nacido y medio criado en México y malcriado aquí en Estados Unidos .

Pero ¿cómo sabías que existía este lugar? Como todos los migrantes: por familia, por parte de mi madre hay gente que ya lleva aquí 50 años . Y señala: uno viene preparado para trabajar duro, pero no para que le falten al respeto. Mi madre me enseñó eso, que primero que nada, necesitas tener respeto en tu lugar de trabajo , indicando que aquí las condiciones para los jornaleros no eran dignas; de hecho, eran abusivas y en algunos lugares con condiciones de esclavitud. Entonces, de ahí básicamente fue que empezamos con la idea de tratar de buscar una solución, de ver de qué manera cambiar esta situación .

Enfatiza: “nosotros no somos organizadores. Yo, ni mi vida la tengo organizada, con qué voy a organizar a alguien más. Nosotros somos animadores… estamos animando a los trabajadores a que ellos mismos hagan el trabajo de defender sus derechos. Nosotros les estamos dando las herramientas. No les estamos diciendo: así deben de estar organizados, así debe de ser la cosa. No, esto (los derechos bajo el Programa de Comida Justa) es lo que hay, úsenlo. O sea, estás abriendo la puerta a que hagan ellos el cambio también. Que eso está dentro de ellos”.

Continúa: “lo que empezamos a ver es que la gente venía con una maleta cargada de experiencias de organizaciones comunitarias, de formar cooperativas y cosas parecidas en Guatemala, en Haití, al sur de México. Es más, yo recuerdo que aquí nosotros fuimos los primeros fuera del estado que nos enteramos que iba a surgir un movimiento en Chiapas por los chiapanecos que estaban aquí, que decían: ‘va a salir algo, algo va a tronar, algo bien grande’, y de repente salen los zapatistas… Y ellos –como otros– ya venían con esa maleta cargada de experiencia, que cuando empezamos a juntarnos, lo que fue es darle la oportunidad a toda esa gente de desempacar lo que ya traían”.

Pero, ¿cómo empezaron? Benítez resume: comenzamos a concientizar a la comunidad, eso nos llevó a crear el compromiso para que en 1995 se pudiera hacer la primera huelga general aquí .

De ahí se desarrolló un movimiento encabezado por jornaleros inmigrantes que sigue transformando el campo estadunidense. El Programa de Comida Justa de la CIW ahora es empleado no sólo por la gran mayoría de los cultivadores de tomate en Florida, sino que ha sido implementado en unos 20 estados, incluida la industria del maíz en Colorado, en el durazno y los tulipanes en Georgia y una réplica exacta con los trabajadores en las lecherías de Vermont que suministran a los helados de Ben & Jerry’s.

Al preguntarle si las cosas aquí han cambiado con Trump, Benitez comenta que “hay miedo, pero no estamos en pánico, vamos con cautela, pero lo que simplemente estamos viendo es que cada día sale algo nuevo con este señor. No podemos saber de qué manera vamos a responder a algo que no sabemos que va a salir mañana… Seguimos haciendo nuestro trabajo, tenemos que seguir educando a los trabajadores sobre sus derechos”.

La primera canción

La voz de la CIW, desde hace unos 21 años, se puede escuchar aquí y por el mundo a través de la comunitaria Radio Conciencia que, cuenta Benitez, nació como un programa de media hora en una trasmisora comercial –el dueño era inmigrante– y que después se amplió a una hora por su éxito al llegar a tener una audiencia de 100 mil en cinco condados. Pero el dueño murió, y entonces, cuenta, se buscó una licencia para una radio comunitaria propia, y con base en donativos y trabajo conjunto se logró obtener el equipo, instalar la antena y armar el sitio de Internet. “Y recuerdo bien que a las 7 de la noche, ya con todo vamos a lanzar la radio. Y la primera canción que pusimos fue Tres veces mojado, de Los Tigres del Norte”.