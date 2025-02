Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de febrero de 2025, p. 8

Londres. Más de mil músicos británicos participaron en un álbum silencioso para protestar contra un plan del gobierno laborista para relajar los derechos de autor y permitir un uso más fácil de contenidos por las empresas de inteligencia artificial (IA).

Bautizado Is This What You Want? (¿Es esto lo que quieren?), el álbum, al que se asociaron entre otros los cantantes Annie Lennox, Kate Bush, Jamiroquai, The Clash y Billy Ocean, está compuesto por grabaciones del ambiente de estudios vacíos.

La lista de los títulos de los 12 temas forma la frase el gobierno británico no debe legalizar el robo en beneficio de las empresas de inteligencia artificial .

Al mismo tiempo, una treintena de personalidades, entre ellos los cantantes Paul McCartney, Elton John, Ed Sheeran, Dua Lipa y el Premio Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro, publicaron ayer una carta abierta en el periódico The Times para denunciar una reforma inútil y contraproducente .

El proyecto del gobierno planea aplicar una excepción de derechos de autor para entrenar modelos de IA con fines comerciales.

Las empresas que desarrollen estos modelos ya no necesitarían obtener autorización previa de los autores para utilizar determinados contenidos.

En una acción muy poco común, los diarios de Reino Unido se asociaron a este movimiento lanzando una campaña llamada Make It Fair (Háganlo justo), con dicha frase en casi todas las portadas de los periódicos.