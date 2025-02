Durante la investigación, la Federación nos hizo saber que la información con la que contaba correspondía a la gravedad del castigo , señala a La Jornada el presidente del Correcaminos, Javier Garibaldi. Los jugadores saben que no deben participar en ningún tema relacionado con apuestas. Cada uno es responsable de sus acciones, ahora él (Tede) deberá responder ante las autoridades correspondientes. A nosotros nos preocupa el tema de la desafiliación, porque se puso sobre la mesa. No podemos volver a incumplir los códigos de ética y el reglamento, estamos advertidos .

▲ Francisco Tede, uno de los involucrados en la manipulación de partidos, fue sancionado con 16 años de inhabilitación. Foto Correcaminos

La FMF anunció ayer que va a presentar ante la Fiscalía General de la República una denuncia para el deslinde de las responsabilidades. Los federativos buscarán el apoyo del Congreso para impulsar una iniciativa de ley que endurezca las sanciones a los responsables de estas prácticas –apuestas ilegales y manipulación de partidos– en el circuito profesional. A raíz de este caso, el servicio de monitoreo del sistema de alertas que el organismo tiene contratado con la empresa Genius Sports, avalada por la FIFA, reforzó los filtros de seguridad para detectar actividades sospechosas en el desarrollo de los encuentros de Expansión y Liga Premier.

Ofrecerán cursos

La federación reforzará su Departamento de Integridad con el objetivo de proteger todas sus competencias , agregó en un comunicado. La Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, presidida por el ex necaxista Álvaro Ortiz, trabajará además con la FMF en la organi-zación de talleres de concientización con sus agremiados sobre la importancia de cuidar la integridad de sus carreras profesionales.