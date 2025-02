La historia en el cuerpo

Alfredo Zurdo Ortiz cuenta la historia de la LMB a partir de su cuerpo. A los 81 años recién cumplidos, relata su paso por la pelota calien-te de este país mientras recuerda las lesiones que le dejó su amor a este deporte.

Una de las más dramáticas fue la pérdida de un testículo tras un pelotazo que bateó Joel Serna a mediados de los años 70 y que dio directo en la concha protectora del pítcher.

Lo recuerdo bien porque fue un Viernes Santo , relata el Zurdo; era un dolor insoportable y no encontraba doctores porque estaban de descanso por la Semana Santa. Hasta el domingo me operaron y perdí el testículo .

La concha de protección partida en dos la guarda como un recuerdo de los momentos difíciles a los que tuvo que sobreponerse. Ninguna lesión, sin embargo, le parece tan dolorosa como la que sufrió en un codo y que lo dejó fuera de juego por un año.

Me sentí morir, porque era en el brazo que me daba de comer, el izquierdo; yo le decía que era el de la papa , bromea el ex serpentinero, quien presume también haber entrenado durante años al ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Un siglo de existencia de la LMB es digno de celebración para el Zurdo Ortiz, pero menos como un acto protocolario, que como una historia de acompañamiento feliz entre los hombres que dieron vida, y cuerpo, al diamante mexicano y la afición devota.

Nosotros los jugadores nos fajamos y dejamos la vida en los diamantes de la liga , sentencia; y nos acompañó una multitud bonita y entusiasta de los aficionados, ellos son quienes deben celebrar .

Fueron años de esplendor para el beisbol mexicano, en los que un pelotero tenía la fama y el carisma de ídolo popular que competía con boxeadores, toreros y actores de cine.

Una ocasión que le ganamos a Tigres hubo tanta alegría que me sacaron en hombros del Parque del Seguro Social hasta los restaurantes que había ahí en los alrededores. Iba encima de la gente, algo que ya no se ve en estos días con los deportistas , evoca.

El Zurdo también repasa algunos momentos que considera decisi-vos en la historia de la LMB. La huelga de peloteros que detuvo la actividad en 1980 por una disputa laboral entre los jugadores y la organización. Sólo en ese año y en 2020, por la pandemia de covid-19, la liga se paralizó.

El momento más dramático, sin embargo, reflexiona el Zurdo, no es producto de una lucha laboral, sino por el ascenso del futbol como deporte de masas, respaldado por la industria del entretenimiento y patrocinadores diversos.

El beisbol llegó a ser el verdadero rey de los deportes en nuestro país, pero la llegada del futbol con la televisión y todos los patrocinadores le fueron quitando la aten-ción de los más jóvenes , lamenta.

En los años recientes, la LMB ha tenido un crecimiento como no se había visto en años. Horacio de la Vega, su actual presidente, afirma que por primera vez en mucho tiempo el circuito opera sin pérdidas y con cierto margen de ganancias. Por tal razón, la organiza-ción celebrará esta noche el primer siglo de vida. La liga mexicana ya es centenaria y parte de la historia.