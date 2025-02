Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de febrero de 2025, p. 27

Sin contar con sicólogos o siquiatras, ni con personal de salud capacitado, en la Ciudad de México proliferan centros de rehabilitación de adicciones, pues en su mayoría operan con el modelo de ayuda mutua, es decir, son dirigidos por personas que atravesaron por algún tratamiento, afirmó la directora general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), Amaya Ordorika Imaz.

En entrevista con este diario, indicó que a pesar de que desde 2022 está prohibido en la Ley General de Salud el internamiento involuntario, se mantiene esta práctica ilegal, aunque la evidencia científica y empírica ha demostrado que no sólo no funciona, sino que tiene efectos secundarios significativos en la salud mental de los internados.

Luego de confirmar que el anexo ubicado en San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan, operaba de manera irregular, destacó que es importante que se conozca que esta práctica puede ser considerada privación ilegal de la libertad y, por tanto, quien lo haga puede enfrentar problemas legales.

Indicó que tampoco está permitido el aislamiento de los pacientes como parte del tratamiento , es decir, que no se comunique con su familia; no se les puede obligar a ingerir medicamentos ni a realizar actividades que no conozcan o en las que no quieran participar, y deben contar con un expediente clínico como en cualquier otro servicio de salud.