Al fijar postura, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, acusó al bloque mayoritario encabezado por Morena de calificar la reforma energética de 2014 como la peor de la historia, pero 90 por ciento de lo que está en estos documentos es la reforma de 2014, a lo cual no le mueven ni una coma .

Destacó, así, que no todo lo que plantea el dictamen es malo y tampoco todo es bueno. Apuntó su interés en que haya electricidad limpia, barata, accesible y abundante. En alusión a los morenistas agregó: el problema con ustedes es que no es que no quieran esas tres cosas, es que por encima de eso le dan prioridad al control del Estado .

Se supera estatismo

Como aspectos positivos, Anaya subrayó que se deja atrás el estatismo trasnochado del sexenio pasado, y entre los negativos, que se limita a 46 por ciento la generación de electricidad por parte de particulares, pese a que el Estado no tiene capacidad para producir el suficiente energético. También criticó la creación de la comisión nacional de energía, dado que estará completamente controlada por la Secretará de Energía .

Por el PRI, Claudia Anaya resaltó, al igual que el panista, que el dictamen retoma 90 por ciento de las leyes vigentes, por lo que el corazón de la reforma energética de 2013 prevalece. La inversión privada se mantiene e incluso se amplían sus ganancias.

Explicó que antes si se quería invertir en Pemex se tenía que pagar por lo menos 50 por ciento de impuestos, ahora se bajan a 30 por ciento y a 12 por ciento en el caso del gas. ¿Quiénes son los entreguistas, vende patrias?, preguntó.

La morenista Laura Itzel Castillo rechazó que en la iniciativa se retome la reforma de 2013-2014, al destacar que lo más importante del documento es la prevalencia del Estado sobre la iniciativa privada. Los empresarios, apuntó, podrán participar tanto en Pemex como en CFE, pero de manera muy clara.