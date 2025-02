Iván Evair Saldaña

Martes 25 de febrero de 2025, p. 3

En la primera ceremonia del Día de la Bandera en su sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que la llegada de la Cuarta Transformación (4T) al gobierno reivindicó que a México se le respeta y no se arrodilla ante gobiernos extranjeros. Resaltó que la iniciativa de reforma a los artículos 19 y 40 constitucionales que envió el pasado jueves al Congreso es para recordar al mundo entero que somos un país libre, independiente y soberano, y que su pueblo no permite la violación de su soberanía .

El mensaje de la mandataria, que incluyó vivas por la bandera, por los hermanos migrantes y –repetidamente– por la soberanía, se da en el contexto de las tensiones en la relación con Estados Unidos, derivadas de las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles al país y el amago de enviar militares para combatir a los cárteles.

Ya no es como antes, que los gobiernos se arrodillaban ante autoridades extranjeras, o que miraban fuera como ejemplos a seguir; ahora, no. Desde que llegó la transformación al gobierno es claro que reivindicamos: ¡a México se le respeta, que no somos colonia ni protectorado de ningún país! Porque, además, somos uno solo: gobierno, fuerzas armadas y pueblo , declaró Sheinbaum en el Campo Marte.

Al acto cívico de ayer no asistieron representantes del Poder Judicial de la Federación, siendo la segunda vez consecutiva que ocurre, pues el ex presidente Andrés Manuel López Obrador tampoco invitó a ministros de la Corte a su última conmemoración del lábaro patrio.

También, en esta ocasión, y a diferencia de los gobiernos pasados en que hablaban los representantes de los poderes de la Unión, la titular del Poder Ejecutivo fue la única oradora.