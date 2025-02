N

o cabe duda, hay fotos con historia y hay historias detrás de la foto. Hoy vamos a ocuparnos de eso que no se plasma en el papel, que no queda en la memoria del teléfono, pero que encierra un rumor que se apoya en muchas verdades.

Para nadie pasó inadvertido que el diputado Pedro Haces presentara en la Cámara de Diputados una foto truqueada en la que, por obra de la tecnología, tres personas, diputadas, se dijo en un primer momento, desaparecieron de la imagen original.

La idea que se desparramó entre los legisladores fue que la voracidad del ego del diputado era tanta, que mediante alguna herramienta tecnológica Haces se había tragado a las dos mujeres que aparecían en la imagen para hacer creer que el Papa lo había recibido solamente a él. La especie corrió sin que nadie dijera nada al respecto y se quedó así. Total: rumor que no se desmiente es verdad.

Pero no, esa, hasta donde nos dicen en la Cámara de Diputados, tal vez no sea lo que se dijo, sino algo diferente, y entonces el diputado no pretendió –nos aseguran– alimentar su ego y mostrarse en audiencia personal con el máximo dirigente de la religión católica, como en una reunión particular, sino a lo mejor ocultar algo que podría no ser conveniente para algún otro personaje de la propia Cámara de Diputados.

Para empezar, siempre según los dichos –juran besando la cruz–, no hubo ninguna cita en el Vaticano, es más, no figuraba en la agenda, pero hábil como es, se coló a la reunión que se había pedido en nombre de la Cámara de Diputados, reunión que sí ocupaba un espacio en la agenda del Vaticano.

Entonces, algo sonaba mal. La reunión con el jefe de la religión católica estaba programada para tres diputadas, pero sólo había dos: Marcela Guerra y Maribel Solache, la otra era Cristal Pelayo, quien trabaja en la Cámara de Diputados como directora de Relaciones Internacionales, y antes de que eso se supiera se decidió eliminarlas de la foto.