El señor Zambada no quiere ir a juicio y está dispuesto a aceptar la responsabilidad de un cargo que no implica la pena de muerte , dijo a Reuters el abogado estadunidense Frank Pérez. La oficina del fiscal federal en Brooklyn, que presentó las acusaciones, se negó a hacer comentarios. En septiembre, Zambada se declaró inocente, ante un tribunal federal de Nueva York, de 17 cargos de delitos graves, entre ellos tráfico de drogas ilícitas, lavado de dinero y posesión de armas. El acuerdo que propone su defensa es que el capo se declare culpable, pero que no lo incriminen con ningún delito que conlleve pena de muerte. Aunque es un asunto judicial, falta ver qué dice el presidente estadunidense, Donald Trump, de quien partió la propuesta de ejecutar a los narcoterroristas.

Fue un fiasco. Los supuestos conectes le dieron la espalda no obstante las fotografías con las que presumía cercanía con la jefa de Estado. La presidenta Claudia Sheinbaum fue tajante: se le acercan millares de personas en sus giras y se fotografían con ella, pero al tal abogado Penilla no lo conoce. (¡Qué pena, Penilla!) También quedaron colgados los comentócratas que esperaban información sensacional derivada del colapsado colapso. Ahora están apostando a que habrá grandes revelaciones si El Mayo llega a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos.

l Mayo Zambada dejó colgados a los abogados mexicanos que amenazaron con un colapso de las relaciones de México y Estados Unidos si el gobierno no lo repatriaba a nuestro país. Su abogado principal Frank Pérez anunció que buscará un acuerdo con el gobierno estadunidense: se declararía culpable a cambio de no ser condenado a la pena de muerte. Probablemente el subcontratado litigante mexicano Juan Pablo Penilla Rodríguez consiguió al importante cliente presentándose como influyente, con importantes contactos en la política.

Superpeso

La deuda nacional de Estados Unidos asciende a 36.2 billones de dólares (millones de millones). Asesores de Trump le aconsejan devaluar la moneda a fin de impulsar sus exportaciones y bajar el endeudamiento. Volvería con fuerza el superpeso .

Díselo a Claudia

Asunto: esos abogados

El Mayo Zambada manda a su equipo de abogados para gestionar su liberación. ¿Sus abogados? Yo trabajé honradamente toda mi vida y con dificultades me pagaría un defensor. Habrá que investigar de dónde salen los dineros para pagarles. Si proviene de las operaciones de El Mayo, entonces los litigantes deben ir a la cárcel por traficar con dinero de procedencia ilícita. ¿Ya se habrá visto eso?

Carlos Daniel Soto/Ciudad de México

